Соцсети: в центре Рязани пьяный мужчина устроил ДТП и скрылся

ДТП произошло на перекрестке улиц Садовая и Есенина. По словам автора поста, водитель на «Хендай Солярис» двигался по встречной полосе, после чего перестроился и устроил ДТП. Потерпевший написал, что собирается сообщить о случившемся в ГАИ. Официальная информация уточняется.

В центре Рязани пьяный мужчина устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщил участник аварии в соцсетях ночью в среду, 19 марта.

ДТП произошло на перекрестке улиц Садовая и Есенина. По словам автора поста, водитель на «Хендай Солярис» двигался по встречной полосе, после чего перестроился и устроил ДТП.

Потерпевший написал, что собирается сообщить о случившемся в ГАИ.

Официальная информация уточняется.