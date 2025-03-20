В Чебоксарах «Лада» вылетела на тротуар и задела пешеходов

В Чебоксарах после столкновения с учебным автомобилем «Лада Веста» вылетела на тротуар и задела пешеходов. Об этом сообщили в Telegram-канале «УМВД России по г. Чебоксары».

ДТП произошло 20 марта, около 11:25 минут, возле дома № 33 по проспекту Тракторостроителей.

Отмечается, что 20-летний водитель «Лады» столкнулся с движущимся впереди учебным автомобилем «Хендай Солярис», после чего выехал на тротуар, где перевернулся.

Медпомощь потребовалась двум пешеходам в возрасте 74 и 75 лет, которых задела «Веста». Женщины доставлены в больницы для обследования и оказания помощи.

Проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «УМВД России по г. Чебоксары»