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Ученые назвали полезные свойства клубники
В исследовании приняли участие взрослые люди в возрасте старше 65 лет с лишним весом и ожирением. Добровольцев распределили на две группы для употребления плацебо или клубничного напитка. Второй вариант содержал больше количество полифенолов — природных химических соединений, способных защищать клетки от повреждения нестабильными молекулами и бороться с воспалением. Эксперимент длился в течение восьми недель. Результаты показали, что при употреблении клубники у испытуемых незначительно повысилась скорость когнитивной обработки информации и снизилось систолическое артериальное давление. Более заметным стало повышение уровня антиоксидантной защиты организма — способности бороться с окислением клеток. Также у участников второй группы улучшилась эпизодическая память, которая фиксирует и воспроизводит личные события и впечатления.

Ученые назвали полезные свойства клубники. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на журнал Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases.

В исследовании приняли участие взрослые люди в возрасте старше 65 лет с лишним весом и ожирением. Добровольцев распределили на две группы для употребления плацебо или клубничного напитка.

Второй вариант содержал больше количество полифенолов — природных химических соединений, способных защищать клетки от повреждения нестабильными молекулами и бороться с воспалением.

Эксперимент длился в течение восьми недель.

Результаты показали, что при употреблении клубники у испытуемых незначительно повысилась скорость когнитивной обработки информации и снизилось систолическое артериальное давление.

Более заметным стало повышение уровня антиоксидантной защиты организма — способности бороться с окислением клеток.

Также у участников второй группы улучшилась эпизодическая память, которая фиксирует и воспроизводит личные события и впечатления.