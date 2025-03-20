У рязанца конфисковали автомобиль стоимостью более двух млн за пьяное вождение

Отмечается, что осужденный в январе 2024 года управлял автомобилем EXEED TXL. Его остановили сотрудники ДПС в селе Дядьково. Во время проверки выяснилось, что мужчина был пьян. Рязанский районный суд назначил мужчине наказание в виде 340 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года. Автомобиль стоимостью более двух млн рублей конфисковали в доход государства.

У жителя Рязанской области конфисковали машину за пьяное вождение. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что осужденный, ранее привлекавшийся к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, в январе 2024 года управлял автомобилем EXEED TXL. Его остановили сотрудники ДПС в селе Дядьково. Во время проверки выяснилось, что мужчина был пьян.

Рязанский районный суд назначил ему наказание в виде 340 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.

Автомобиль стоимостью более двух млн рублей конфисковали в доход государства.