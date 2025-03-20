Суд обязал Сасовский медцентр выплатить мужчине деньги, затраченные на лекарства

Установлено, что 57-летний инвалид не был обеспечен льготными лекарственными средствами и приобрел их самостоятельно. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ГБУ РО «Сасовский ММЦ» расходов за приобретение лекарства и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил заявленные требования, взыскав в пользу заявителя более 33 тысяч рублей.

Суд обязал Сасовский медцентр выплатить мужчине деньги, затраченные на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что 57-летний инвалид не был обеспечен льготными лекарственными средствами и приобрел их самостоятельно.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ГБУ РО «Сасовский ММЦ» расходов за приобретение лекарства и компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил заявленные требования, взыскав в пользу заявителя более 33 тысяч рублей.