Рязанский стенд признали самым колоритным на Международной выставке туризма

Площадка отражает многообразие всего региона. Основой дизайна стали образы мозаик и панно, созданных рязанскими мастерами и содержащие уникальные фрагменты. На ней провели деловые презентации, дегустацию кофе, показ документальных фильмов и другое. В событии участвовали туристические работники из 54 регионов России и 36 государств.

Рязанский стенд признали самым колоритным на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Об этом сообщает группа Агентства развития туризма Рязанской области в «ВКонтакте».

Площадка отражает многообразие всего региона. Основой дизайна стали образы мозаик и панно, созданных рязанскими мастерами и содержащие уникальные фрагменты. На ней провели деловые презентации, дегустацию кофе, показ документальных фильмов и другое.

В событии участвовали туристические работники из 54 регионов России и 36 государств.

Фото: группа Агентства развития туризма Рязанской области в «ВКонтакте».