Рязанский митрополит Марк временно возглавит Касимовскую епархию

Решение приняли на заседании 20 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Епископа Касимовского и Сасовского Василия освободили от обязанностей. Отмечается, что местом его пребывания Преосвященному епископу Василию был определен Иоанно-Богословский монастырь.

Рязанский митрополит Марк временно возглавит Касимовскую епархию. Об этом говорится на сайте региональной епархии.

Решение приняли на заседании 20 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Епископа Касимовского и Сасовского Василия освободили от обязанностей. Отмечается, что местом его пребывания был определен Иоанно-Богословский монастырь.