Рязанский митрополит Марк временно возглавит Касимовскую епархию
Решение приняли на заседании 20 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Епископа Касимовского и Сасовского Василия освободили от обязанностей. Отмечается, что местом его пребывания Преосвященному епископу Василию был определен Иоанно-Богословский монастырь.
Рязанский митрополит Марк временно возглавит Касимовскую епархию. Об этом говорится на сайте региональной епархии.
Решение приняли на заседании 20 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Епископа Касимовского и Сасовского Василия освободили от обязанностей. Отмечается, что местом его пребывания был определен Иоанно-Богословский монастырь.