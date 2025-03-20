Россиянам напомнили о лекарствах, из-за которых можно лишиться водительских прав

«Осенью 2022 г. Конституционный суд РФ указал на то, что впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности», — пояснил юрист. Постановление Конституционного суда РФ от 24.11.2022 № 51-П предписало законодателю разработать постановление правительства, в котором будет сформирован перечень лекарств, ухудшающих реакцию. Законопроект внесли в Госдуму, но работа по нему прекратилась. Эксперт рекомендовал гражданам перед поездками не принимать корвалол, валокордин, корень солодки, афобазол, большинство настоек и успокоительных средств.

Россиянам напомнили о лекарствах, из-за которых можно лишиться водительских прав. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

По его словам, в этом вопросе существует неопределенность.

«Осенью 2022 г. Конституционный суд РФ указал на то, что впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности», — пояснил юрист.

Постановление Конституционного суда РФ от 24.11.2022 № 51-П предписало законодателю разработать постановление правительства, в котором будет сформирован перечень лекарств, ухудшающих реакцию.

Законопроект внесли в Госдуму, но работа по нему прекратилась.

Эксперт рекомендовал гражданам перед поездками не принимать корвалол, валокордин, корень солодки, афобазол, большинство настоек и успокоительных средств.