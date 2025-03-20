Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 84.4 1.55 21/03
ЦБ EUR 92.46 1.63 21/03
Нал. USD 88.25 / 87.47 21/03 11:30
Нал. EUR 96.00 / 96.45 21/03 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
13 598
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
13 530
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
25 885
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
25 064
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили о лекарствах, из-за которых можно лишиться водительских прав
«Осенью 2022 г. Конституционный суд РФ указал на то, что впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности», — пояснил юрист. Постановление Конституционного суда РФ от 24.11.2022 № 51-П предписало законодателю разработать постановление правительства, в котором будет сформирован перечень лекарств, ухудшающих реакцию. Законопроект внесли в Госдуму, но работа по нему прекратилась. Эксперт рекомендовал гражданам перед поездками не принимать корвалол, валокордин, корень солодки, афобазол, большинство настоек и успокоительных средств.

Россиянам напомнили о лекарствах, из-за которых можно лишиться водительских прав. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

По его словам, в этом вопросе существует неопределенность.

«Осенью 2022 г. Конституционный суд РФ указал на то, что впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности», — пояснил юрист.

Постановление Конституционного суда РФ от 24.11.2022 № 51-П предписало законодателю разработать постановление правительства, в котором будет сформирован перечень лекарств, ухудшающих реакцию.

Законопроект внесли в Госдуму, но работа по нему прекратилась.

Эксперт рекомендовал гражданам перед поездками не принимать корвалол, валокордин, корень солодки, афобазол, большинство настоек и успокоительных средств.