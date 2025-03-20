Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

ВС РФ поразили пункты управления и места хранения БПЛА, эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, склады хранения военной техники и материальных средств, а также скопления живой силы и техники в 153 районах. Российские средства ПВО уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 225 беспилотников самолетного типа.

Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Об этом в четверг, 20 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Кроме того, ВС РФ поразили пункты управления и места хранения БПЛА, эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, склады хранения военной техники и материальных средств, скопления живой силы и техники в 153 районах.

Также российские средства ПВО уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 225 беспилотников самолетного типа.