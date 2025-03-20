Российские магазины начали нанимать на работу индийцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента компании X5 (владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерину Лобачеву.
По ее словам, ожидается, что к 2030 году дефицит кадров в торговле может достигнуть до 500 тысяч человек. Такой прогноз вынуждает находить новые способы привлечения кадров.
«Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85%", — прокомментировала руководитель.
В рамках пилотного проекта компания приняла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре. Работники проходят необходимые процедуры для получения разрешений и сдают экзамены по русскому языку. На зарубежных сотрудников распространяются все действующие льготы, трудовые договоры заключаются бессрочные.