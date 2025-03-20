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Российские магазины начали нанимать на работу индийцев
По словам президента компании X5 (владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерины Лобачевой, ожидается, что к 2030 году дефицит кадров в торговле может достигнуть до 500 тысяч человек. Такой прогноз вынуждает находить новые способы привлечения кадров."Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85%", — прокомментировала руководитель. В рамках пилотного проекта компания приняла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре. Работники проходят необходимые процедуры для получения разрешений и сдают экзамены по русскому языку. На зарубежных сотрудников распространяются все действующие льготы, трудовые договоры заключаются бессрочные.

Российские магазины начали нанимать на работу индийцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента компании X5 (владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерину Лобачеву.

По ее словам, ожидается, что к 2030 году дефицит кадров в торговле может достигнуть до 500 тысяч человек. Такой прогноз вынуждает находить новые способы привлечения кадров.

«Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85%", — прокомментировала руководитель.

В рамках пилотного проекта компания приняла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре. Работники проходят необходимые процедуры для получения разрешений и сдают экзамены по русскому языку. На зарубежных сотрудников распространяются все действующие льготы, трудовые договоры заключаются бессрочные.