Прокуратура возбудила дело из-за длительного отключения воды в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-слжуба ведомства.
Отмечается, что в селах Ернеево, Хрущево и Бастаново Сасовского района отключили воду из-за прорыва водопровода и поломки насоса.
Установлено, что в нарушение требований закона ресурсоснабжающая организация нарушила правила предоставления коммунальных услуг, допустив перерыв в подаче холодной воды свыше 12 часов.
В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.
Акты прокурорского реагирования рассмотрены, МКП «ЖКХ Сасовского района» приняты меры к устранению нарушений: участок аварийного водопровода был отремонтирован, насос на водонапорной башне заменен, потребителям произведен перерасчет платы за коммунальную услугу.