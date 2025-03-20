Прокуратура возбудила дело из-за длительного отключения воды в Рязанской области

Отмечается, что в селах Ернеево, Хрущево и Бастаново Сасовского района отключили воду из-за прорыва водопровода и поломки насоса. Установлено, что в нарушение требований закона ресурсоснабжающая организация нарушила правила предоставления коммунальных услуг, допустив перерыв в подаче холодной воды свыше 12 часов. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Акты прокурорского реагирования рассмотрены, МКП «ЖКХ Сасовского района» приняты меры к устранению нарушений: участок аварийного водопровода был отремонтирован, насос на водонапорной башне заменен, потребителям произведен перерасчет платы за коммунальную услугу.