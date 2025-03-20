Ночью над российскими регионами уничтожили 132 украинских БПЛА

Отмечается, что 54 дрона дежурные средства ПВО перехватили над Саратовской областью, 40 — над Воронежской областью, 22 — над Белгородской областью, девять — над Ростовской областью, по три — над Курской областью и Республикой Крым, один — над Липецкой областью. По данным SHOT, в результате атаки БПЛА были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1 Саратовской области. Отмечается, что пострадала женщина. Кроме того, по данным канала, при падении обломков дрона есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Отмечается, что занятия в школах Энгельса пройдут 20 марта в дистанционном режиме.

Ночью в четверг, 20 марта, над российскими регионами уничтожили 132 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

Отмечается, что 54 дрона дежурные средства ПВО перехватили над Саратовской областью, 40 — над Воронежской областью, 22 — над Белгородской областью, девять — над Ростовской областью, по три — над Курской областью и Республикой Крым, один — над Липецкой областью.

По данным SHOT, в результате атаки БПЛА были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1 Саратовской области. Отмечается, что пострадала женщина.

Кроме того, по данным канала, при падении обломков дрона есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Отмечается, что занятия в школах Энгельса пройдут 20 марта в дистанционном режиме.