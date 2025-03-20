На выезде из Рязани у Солотчинского моста произошло ДТП с трактором
«Движение встало, никто не может проехать», — говорится в посте. Судя по кадрам, в результате аварии сельхозтехнику отбросило на дорожный отбойник. Очевидцы сообщили в редакцию РЗН. Инфо, что на место выехали экипаж ДПС и скорая. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на участке Солотчинского шоссе образовалась серьезная пробка.
На выезде из Рязани у Солотчинского моста произошло ДТП с трактором. Об этом в четверг, 20 марта, в редакцию РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
Судя по кадрам, в результате аварии с «Ладой» сельхозтехнику отбросило на дорожный отбойник.
Свидетели рассказали, что на место выехали экипаж ДПС и скорая.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» на участке Солотчинского шоссе образовалась серьезная пробка.