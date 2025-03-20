Мошенники начали воровать голоса россиян из видео в соцсетях для обмана

Отмечается, что аферисты обрабатывают аудиодорожки с помощью специальных программ и создают синтезированный голос, который звучит идентично оригиналу. Основная опасность таких атак заключается в высокой степени доверия из-за знакомого голоса. Вариации таких схем включают звонки от «родственников» с просьбой о финансовой помощи, «представителей» банков для подтверждения операций, имитацию голосов начальников для выманивания средств у «подчиненных» или звонок от «друга», который просит продиктовать код из SMS. Депутат подчеркнул, что в подобных случаях нужно перезвонить по известному номеру, задать контрольные вопросы, которые может знать только настоящий собеседник.

Мошенники начали воровать голоса россиян из видео в соцсетях для обмана. Об этом сообщил депутат Антон Немкин, пишет РИА Новости.

Отмечается, что аферисты обрабатывают аудиодорожки с помощью специальных программ и создают синтезированный голос, который звучит идентично оригиналу.

Основная опасность таких атак заключается в высокой степени доверия из-за знакомого голоса.

Вариации таких схем включают звонки от «родственников» с просьбой о финансовой помощи, «представителей» банков для подтверждения операций, имитацию голосов начальников для выманивания средств у «подчиненных» или звонок от «друга», который просит продиктовать код из SMS.

Депутат подчеркнул, что в подобных случаях нужно перезвонить по известному номеру, задать контрольные вопросы, которые может знать только настоящий собеседник.