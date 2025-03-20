Мэрия заявила о нехватке денег на новую дорожную разметку на все улицы в Рязани

Только на треть рязанских улиц нанесут дорожную разметку в 2025 году. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Дмитрий Наумов на профильном комитете гордумы.
Нескольких депутатов интересовал вопрос нанесения дорожной разметки. Александр Сидоров отметил, что на Затинной разметку не обновляли уже два года, Елена Акимкина в очередной раз подняла вопрос реконструкции Интернациональной.
«Для нанесения разметки на все улицы Рязани требуется 160 миллионов. Областной бюджет предоставил 60 миллионов рублей. Соответственно, только треть улиц в Рязани будет оснащена дорожной разметкой», — ответил Наумов.
Депутат Максим Мустафин заметил, что бюджет управления не логичен. На это он указывал в начале года, ему ответили, что в течение расчетного периода туда будут добавлять деньги.
Наумов оставил это без комментария.