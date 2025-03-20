Мэрия заявила о нехватке денег на новую дорожную разметку на все улицы в Рязани

Нескольких депутатов интересовал вопрос нанесения дорожной разметки. Александр Сидоров отметил, что на Затинной разметку не обновляли уже два года, Елена Акимкина в очередной раз подняла вопрос реконструкции Интернациональной."Для нанесения разметки на все улицы Рязани требуется 160 миллионов. Областной бюджет предоставил 60 миллионов рублей. Соответственно, только треть улиц в Рязани будет оснащена дорожной разметкой", — ответил Наумов. Депутат Максим Мустафин заметил, что бюджет управления не логичен. На это он указывал в начале года, ему ответили, что в течение расчетного периода туда будут добавлять деньги. Наумов оставил это без комментария.

Только на треть рязанских улиц нанесут дорожную разметку в 2025 году. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Дмитрий Наумов на профильном комитете гордумы.

Нескольких депутатов интересовал вопрос нанесения дорожной разметки. Александр Сидоров отметил, что на Затинной разметку не обновляли уже два года, Елена Акимкина в очередной раз подняла вопрос реконструкции Интернациональной.

«Для нанесения разметки на все улицы Рязани требуется 160 миллионов. Областной бюджет предоставил 60 миллионов рублей. Соответственно, только треть улиц в Рязани будет оснащена дорожной разметкой», — ответил Наумов.

Депутат Максим Мустафин заметил, что бюджет управления не логичен. На это он указывал в начале года, ему ответили, что в течение расчетного периода туда будут добавлять деньги.

Наумов оставил это без комментария.