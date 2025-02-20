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Мэрия за 5 лет не смогла найти деньги на реконструкцию улицы Интернациональной
И.о. начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов ответил, что проект на ремонт дороги на улице Интернациональной есть. Его стоимость — порядка 200 миллионов рублей.

Мэрия за пять лет не смогла найти деньги на реконструкцию улицы Интернациональной. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ в четверг, 20 февраля.

Вопрос подняла депутат Елена Акимкина.

«Уже пять лет задаю этот вопрос: что с улицей Интернациональной? Чем Интернациональная хуже, чем, например, улица Зубковой, реконструкцию которой анонсировали недавно? Жителям сказали о реконструкции, теперь рязанцы приходят к депутатам с этим вопросом», — отметила Елена Акимкина.

Депутат сказала, что Интернациональная давно нуждается в ремонте: там нужны тротуары, освещение, обновление всех транспортных павильонов, озеленение.

И.о. начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов ответил ей, что проект на ремонт дороги на улице Интернациональной есть. Его стоимость — порядка 200 миллионов рублей.

«На данный момент средств нет. Если минтранс объявит отбор, то мы обязательно подадим заявку», — сказал чиновник.

Депутат Галина Трушина уточнила, что вопрос не в ремонте дороги, а в комплексной реконструкции. По ее словам, заехать по Интернациональной в Московский район невозможно и подтвердила информацию о том, что вопрос стоит остро уже на протяжении пяти лет.

Это высказывание осталось без комментариев.

Напомним, мэр Виталий Артемов заявлял о поиске подрядчика, который выполнит реконструкцию улицы Интернациональной «под ключ», то есть займется проектированием и строительством. Работы могут выполнить в 2025—2026 годах. Информации об этом на комитете не прозвучало