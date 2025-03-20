Из Рязанского кардиодиспансера «эвакуировали» около пятисот человек

Около пятисот человек эвакуировали из Рязанского кардиодиспансера во время противопожарной тренировки. Согласно сценарию, в одной из палат произошло возгорание включенного в розетку зарядного устройства мобильного телефона. Зарядка оказалась неисправной. Огонь быстро перекинулся на постельные принадлежности и начал распространяться по помещению. Дежурный персонал проинформировал о случившемся экстренные службы, нажал тревожную кнопку системы оповещения, доложил руководству. По данным регионального минздрава, заведующие и ответственные лица отделений провели полную эвакуацию пациентов, в том числе маломобильных, сотрудников и студентов.

Около пятисот человек эвакуировали из Рязанского кардиодиспансера во время противопожарной тренировки. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

Согласно сценарию, в одной из палат произошло возгорание включенного в розетку зарядного устройства мобильного телефона. Зарядка пациента оказалась неисправной. Огонь быстро перекинулся на постельные принадлежности и начал распространяться по помещению.

Дежурный персонал проинформировал о случившемся экстренные службы и руководство, нажал тревожную кнопку системы оповещения.

По данным регионального минздрава, заведующие и ответственные лица отделений провели полную эвакуацию пациентов, в том числе маломобильных граждан, сотрудников и студентов. Всего эвакуировали около пятисот человек.

«По итогам учений была отмечена хорошая подготовка сотрудников, правильный алгоритм поведения, грамотные и оперативные в чрезвычайной ситуации, умение пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания», — заключили в посте.

Фото: группа минздрава Рязанской области во «ВКонтакте»