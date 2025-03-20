Французский политик заявил, что Мерц в своей речи «объявил войну» России

Французский политик Флориан Филиппо в соцсетях сообщил, что вероятный будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц в своей речи в бундестаге «объявил войну» России. «Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!» — написал Филиппо.

Французский политик Флориан Филиппо в соцсетях сообщил, что вероятный будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц в своей речи в бундестаге «объявил войну» России. Об этом сообщает 20 марта RT.

«Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!» — написал Филиппо.