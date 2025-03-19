Жителя Скопина осудили за повторное пьяное вождение

Установлено, что в апреле 2023 года 45-летний мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ, сел за руль ТС своего брата в состоянии алкогольного опьянения. Рецидивиста остановили сотрудники ГИБДД. Скопинца признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ему назначили наказание в виде 340 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 4 месяца.

Жителя Скопина осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2023 года 45-летний мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ, сел за руль ТС своего брата в состоянии алкогольного опьянения. Рецидивиста остановили сотрудники ГИБДД.

Скопинца признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ему назначили наказание в виде 340 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 4 месяца.