Жители Солотчи возмущены плохой дорогой к кладбищу и нехваткой на нем участков

Депутат гордумы Павел Аверин провел личный прием граждан в Солотче. Жители попросили помочь со щебнем и песком для благоустройства второстепенной дороги на местное кладбище. Также во время разговора возник вопрос об организации нового места под кладбище — коренных жителей Солотчи, как отметил Аверин, «уже хоронить негде»."Это последствие неразумной политики тогдашнего мэра Павла Маматова — везли хоронить со всей округи и даже из Рязани", — написал он.

Жители Солотчи возмущены плохой дорогой к местному кладбищу и нехваткой на нем участков. Об этом в соцсетях сообщил депутат гордумы Павел Аверин.

Он провел личный прием граждан в Солотче. Жители попросили помочь со щебнем и песком для благоустройства второстепенной дороги на местное кладбище.

Также во время разговора возник вопрос об организации нового места под кладбище — коренных жителей Солотчи, как отметил Аверин, «уже хоронить негде».

«Это последствие неразумной политики тогдашнего мэра Павла Маматова — везли хоронить со всей округи и даже из Рязани», — написал он.

Фото: Telegram-канал Павла Аверина