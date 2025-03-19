ВС России получили приказ о прекращении огня по энергетическим объектам Украины
Приказ дал президент Владимир Путин. В этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК. Российская ПВО обезвредила свои дроны, шесть из них были сбиты «Панцирем», один — истребителем ВКС.
ВС России получили приказ о прекращении огня по энергетическим объектам Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Приказ дал президент Владимир Путин.
В этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК.
Российская ПВО обезвредила свои дроны, шесть из них были сбиты «Панцирем», один — истребителем ВКС.