ВС России получили приказ о прекращении огня по энергетическим объектам Украины

Приказ дал президент Владимир Путин. В этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК. Российская ПВО обезвредила свои дроны, шесть из них были сбиты «Панцирем», один — истребителем ВКС.

ВС России получили приказ о прекращении огня по энергетическим объектам Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Приказ дал президент Владимир Путин.

В этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК.

Российская ПВО обезвредила свои дроны, шесть из них были сбиты «Панцирем», один — истребителем ВКС.