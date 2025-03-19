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В Рязанской области пьяная девушка угнала «Жигули» и попала в ДТП
22-летняя заявительница рассказала, что накануне в кафе она выпивала со знакомыми. Поздно вечером компания отправилась на такси к ней домой, где застолье продолжилось. В какой-то момент хозяйка заснула. Позже выяснилось, что из дома пропали ключи от машины и сам автомобиль. Полицейские вскоре нашли пропавшие «Жигули». Машину бросили на месте столкновения с забором. Выяснилось, что к угону причастна 21-летняя коллега заявительницы. Злоумышленницу задержали. По предварительной информации полиции, пьяная девушка после застолья хотела прокатиться по городу и угнала автомобиль. Вскоре она врезалась в забор. Девушка пыталась скрыться, но ее задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

В Шацке пьяная девушка угнала «Жигули» и попала в ДТП. Об этом в среду, 19 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

22-летняя заявительница рассказала, что накануне в кафе она выпивала со знакомыми. Поздно вечером компания отправилась на такси к ней домой, где застолье продолжилось. В какой-то момент хозяйка заснула. Позже выяснилось, что из дома пропали ключи от машины и сам автомобиль.

Полицейские вскоре нашли пропавшие «Жигули». Машину бросили на месте столкновения с забором.

Выяснилось, что к угону причастна 21-летняя коллега заявительницы. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации полиции, пьяная девушка после застолья хотела прокатиться по городу и угнала автомобиль. Вскоре она врезалась в забор. Девушка пыталась скрыться, но ее задержали.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.