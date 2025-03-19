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В Рязанской области с 1 апреля вводится ограничение на движение
С 1 по 30 апреля 2025 года в Рязанской области введут временное ограничение на проезд транспортных средств с нагрузкой более шести тонн на ось. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса. Перечень дорог, на которых будет действовать ограничение, определен постановлением регионального правительства. Есть исключение — участок автомобильной дороги 61 ОП РЗ 61К-849, который представляет собой мостовой переход через реку Ока на автодороге Спас-Клепики — Рязань. На этом участке ограничение общей массы составляет 30 тонн.

С 1 по 30 апреля 2025 года в Рязанской области введут временное ограничение на проезд грузовиков с нагрузкой более шести тонн на ось по региональным и межмуниципальным дорогам общего пользования. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Перечень дорог, на которых будет действовать ограничение, определен постановлением регионального правительства. Список доступен по ссылке.

Есть исключение — участок автомобильной дороги 61 ОП РЗ 61К-849, который представляет собой мостовой переход через реку Ока на автодороге Спас-Клепики — Рязань. На нем ограничение общей массы составляет 30 тонн.