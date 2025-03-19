В Рязани запись в первый класс начнется 1 апреля

До 30 июня принимаются заявления и документы в первый класс от рязанцев, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории. Также записаться могут граждане, которые имеют право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. Родители могут подать заявление о приеме на обучение в 1 классе следующим образом: с 09:00 1 апреля в электронном виде через ЕПГУ, заполнив форму заявления о приеме на обучение в 1 классе, перейдя по ссылке;непосредственно в школе, а также почтой заказным письмом с уведомлением. На «Госуслугах» также можно заполнить черновик заявления для записи ребенка в первый класс. И тогда в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить».При личном обращении в школу заявитель предъявляет оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о его регистрации на закрепленной за школой территории. Для детей, чьи родители выбрали образовательное учреждение не по закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля до 5 сентября при наличии вакантных мест.

В Рязани запись в первый класс начнется 1 апреля. Об этом напомнила пресс-служба горадминистрации.

До 30 июня принимаются заявления и документы в первый класс от рязанцев, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории. Также записаться могут граждане, которые имеют право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием.

Подавать заявления предлагают следующим образом:

с 09:00 1 апреля в электронном виде через ЕПГУ, заполнив форму заявления о приеме на обучение в 1 классе, перейдя по ссылке ;

; непосредственно в школе, а также почтой заказным письмом с уведомлением.

На «Госуслугах» также можно заполнить черновик заявления для записи ребенка в первый класс. И тогда в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить».

При личном обращении в школу заявитель предъявляет оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о его регистрации на закрепленной за школой территории.

Для детей, чьи родители выбрали образовательное учреждение не по закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля до 5 сентября при наличии вакантных мест.