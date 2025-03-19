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В Рязани десятки домов остались без горячей воды
Ресурса не будет до 15:00 по следующим адресам: ул. Станкозаводская: дома № 22/10, 24, 26, 28к1, 28/9;ул. Интернациональная: дома № 10, 11, 12, 13к1;ул. Бирюзова: дома № 10, 11, 12, 13, 14, 15к1, 15к2;Детский сад № 124;Школа № 56.Также из-за ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе до 12:00 отключат горячую воду по адресам: ул. Быстрецкая, д.15;ул.Кальная д. 18, д. 18 к.1, д. 23, д. 24, д. 25, д. 31, д. 33, д.35;Касимовское шоссе, д. 23 к.2, д. 23 к.3;Детский сад № 41.

В Рязани десятки домов остались без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба МУП «РМПТС».

Ресурса не будет до 15:00 по следующим адресам:

  • ул. Станкозаводская: дома № 22/10, 24, 26, 28к1, 28/9;
  • ул. Интернациональная: дома № 10, 11, 12, 13к1;
  • ул. Бирюзова: дома № 10, 11, 12, 13, 14, 15к1, 15к2;
  • Детский сад № 124;
  • Школа № 56.

Также из-за ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе до 12:00 отключат горячую воду по адресам:

  • ул. Быстрецкая, д.15;
  • ул. Кальная д. 18, д. 18 к.1, д. 23, д. 24, д. 25, д. 31, д. 33, д.35;
  • Касимовское шоссе, д. 23 к.2, д. 23 к.3;
  • Детский сад № 41.