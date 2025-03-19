В центре Рязани из-за неработающего светофора образовался затор
Неисправность заметили на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского."Столпотворение людей, столпотворение машин. Регулировщика нет", — поделился рязанец.
В центре Рязани из-за неработающего светофора образовался затор. Об этом в редакцию РЗН. Инфо сообщил читатель.
Неисправность заметили на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.
«Столпотворение людей, столпотворение машин. Регулировщика нет», — поделился рязанец.