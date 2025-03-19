Соцсети: жители лопатами помогали тушить горящее поле в Рязанской области

Сухая трава загорелась в рабочем поселке Тума Клепиковского района."Ветер [был] достаточно сильный. Пожарные в одном месте потушат, а от ветра в другом месте загорится, то и дело машины пожарные за водой отъезжали, потому что пруд рядом зарос, воды практически нет", — написали в посте. По словам автора публикации, жители ближайших деревень помогали тушить сухую траву."Люди из деревни лопатами, вилами засыпали пламя", — говорится в сообщении. Официальный представитель Клепиковского района ответил на информацию, что глава районной администрации совместно с пожнадзором выезжали на место. Возгорание локализовано. Отмечается, что ситуация находится под контролем.

В Рязанской области горело поле, его помогали тушить местные жители. Об этом 19 марта сообщили в соцсетях.

Сухая трава загорелась в рабочем поселке Тума Клепиковского района.

«Ветер [был] достаточно сильный. Пожарные в одном месте потушат, а от ветра в другом месте загорится, то и дело машины пожарные за водой отъезжали, потому что пруд рядом зарос, воды практически нет», — написали в посте.

По словам автора публикации, жители ближайших деревень помогали тушить сухую траву.

«Люди из деревни лопатами, вилами засыпали пламя», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Клепиковского района ответил на информацию, что глава районной администрации совместно с пожнадзором выезжали на место. Возгорание локализовано.

Отмечается, что ситуация находится под контролем.

Фото: аккаунт Клепиковского района в Telegram