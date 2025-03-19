SHOT: Россия сбила украинский истребитель F-16 над Сумской областью

Истребитель ВСУ F-16 сбит силами ПВО Белгородской области. Отмечается, что украинский пилот погиб при крушении самолета. По информации канала, истребитель ликвидирован ракетой С-400 в небе над Сумской областью.