Рязанского бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч за продажу рюкзаков с Чебурашкой

Иск подали АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО Союзмультфильм. Суд принял решение взыскать в пользу каждой из компаний по 20 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Вещественное доказательство — детский рюкзак — уничтожат в установленном порядке после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано.

Рязанского бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч рублей за продажу контрафактных рюкзаков с изображением Чебурашки и Совы, персонажей «Союзмультфильма». Соответствующую информацию разметили в картотеке Арбитражного суда.

Иск подали АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО Союзмультфильм. Суд принял решение взыскать в пользу каждой из компаний по 20 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Вещественное доказательство — детский рюкзак — уничтожат в установленном порядке после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано.

Фото — кадр из кинофильма «Чебурашка»