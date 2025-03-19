Рязанцы стали чаще выбирать дистанционные сервисы оплаты газа

Более 170,7 тысяч рязанцев оплачивают счета за потребленный газ в «Личном кабинете абонента» (ЛКА). За 2024 год прирост потребителей составил 20,5 тысяч.

Одно из главных преимуществ «Личного кабинета абонента» — возможность быстро и без комиссии оплатить газ и передать показания счетчика. С помощью сервиса можно отследить историю платежей, сформировать квитанцию, провести сверку расчетов, а также настроить автоплатеж. Кроме того, в ЛКА можно добавлять несколько лицевых счетов и оплачивать квитанции, например, пожилых родственников.

Сервис «Личный кабинет» доступен в веб-версии по ссылке и, как мобильное приложение — «Мой газ» в Google Play, RuStore и «Газ Онлайн» в App Store.

«Увеличение количества пользователей подтверждает востребованность данного сервиса. Сейчас практически все вопросы, связанные с газоснабжением можно решить с помощью Личного кабинета абонента. В Рязанской области ЛКА пользуется 28% потребителей-физлиц «Газпром межрегионгаз Рязань», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.