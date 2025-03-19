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Водители рассказали о новой дорожной камере в Рязани
Устройство установили на участке трассы от поста ГАИ до моста через Оку. Напомним, ранее там ввели ограничение скорости. По данным жителей, на данном участке дороги образовалась сильная колейность.

Рязанцы сообщили о новой дорожной камере на Солотчинском шоссе. Соответствующее фото прислали в редакцию РЗН.Инфо.

Устройство установили на участке трассы от поста ГАИ до моста через Оку.

Напомним, ранее там ввели ограничение скорости.

По данным жителей, на данном участке дороги образовалась сильная колейность.