На улице Промышленной в Рязани «Газель» сбила пешехода

Авария произошла днем 18 марта вблизи дома № 17. По предварительной информации, 42-летний местный житель за рулем автомобиля «ГАЗ-Некст» наехал на 30-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.