На улице Чкалова с высоты насмерть упал 26-летний рязанец
Трагедия произошла ранним утром, 19 марта. Мужчина выпал из окна 12 этажа. По данному факту Железнодорожным МСО СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка.
На улице Чкалова с высоты насмерть упал 26-летний мужчина. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального СК.
Трагедия произошла ранним утром, 19 марта. Рязанец выпал из окна 12 этажа.
По данному факту Железнодорожным МСО СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка.