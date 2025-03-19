На улице Чкалова с высоты насмерть упал 26-летний рязанец

Трагедия произошла ранним утром, 19 марта. Мужчина выпал из окна 12 этажа. По данному факту Железнодорожным МСО СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка.