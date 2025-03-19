ХК «Рязань-ВДВ» оформил выход в плей-офф Чемпионата России ВХЛ

Рязанские хоккеисты завершили регулярный чемпионат победой над командой «Зауралье» из Кургана, по итогам первого этапа Чемпионата России наши хоккеисты заняли 11 строчку из 32 команд страны, что позволило им выйти в 1/8 Финала. Теперь рязанским спортсменам предстоит провести серии матчей до 4 побед против команды «Югра» из Ханты-Мансийска. Первые 2 встречи рязанцы сыграют в гостях, а вот 28 и 30 марта матчи пройдут на домашней арене, в ДС «Олимпийский».

Рязанские хоккеисты завершили регулярный чемпионат победой над командой «Зауралье» из Кургана, по итогам первого этапа Чемпионата России наши хоккеисты заняли 11 строчку из 32 команд страны, что позволило им выйти в 1/8 Финала.

Теперь рязанским спортсменам предстоит провести серии матчей до 4 побед против команды «Югра» из Ханты-Мансийска. Первые 2 встречи рязанцы сыграют в гостях, а вот 28 и 30 марта матчи пройдут на домашней арене, в ДС «Олимпийский».