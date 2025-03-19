Десятки домов в Рязани останутся без холодной воды 20 марта

С 09:00 до 19:00 холодной воды не будет по адресам: улица Карла Маркса, дома №№ 1/6, 2/7, 3, 3 корпус 1, 4, 4 корпус 1 (МБОУ Школа № 46), 6, 6 корпус 1 (Рязанская городская детская общественная организация детей и подростков-инвалидов «Росток»);улица Магистральная, дома №№ 2,2а (МБДОУ Детский сад № 104), 2 корпус 1, 3, 4, 4 корпус 1, 5, 8, 8 корпус 1;улица Медицинская, дома №№ 5, 5 корпус 1;улица Станкозаводская, дома №№ 1/1, 2, 2 корпус 2 (МБДОУ Детский сад № 104), 2 корпус 1, 3;улица Энгельса, дома №№ 2/4, 4, 4 корпус 1 (МБДОУ Детский сад № 89), 6, 8, 10/7, 12/8, 14, 16, 18, 20. С 13:00 до 17:00 воды не будет по адресам: улица Бирюзова, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2;улица Интернациональная, дома №№ 3, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1.