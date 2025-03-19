32-летний рязанец избил двух полицейских

Установлено, что во вторник, 18 марта, в полицию поступило сообщение о семейном конфликте в городе Кораблино. На место выехали двое сотрудников. Подозреваемый нанес удары рукой в область головы обоим сотрудникам, находившимся при исполнении своих должностных обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.

32-летний рязанец избил двух полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что во вторник, 18 марта, в полицию поступило сообщение о семейном конфликте в городе Кораблино. На место выехали двое сотрудников.

Подозреваемый нанес удары рукой в область головы обоим сотрудникам, находившимся при исполнении своих должностных обязанностей.

Расследование уголовного дела продолжается.