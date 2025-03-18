В Сараевском районе полиция остановила пьяного водителя скутера без прав

Инспекторы в селе Меньшие Можары решили остановить скутер Steis для проверки документов. За рулем был 37-летний житель деревни Максимовка, правоохранители заподозрили, что он нетрезв. Мужчина прошел освидетельствование на алкогольное опьянение, алкотестер показал 0,239 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у нарушителя нет водительского удостоверения. Рязанцу в соответствии со ст. 12.8. ч. 3 КоАП грозит административный арест до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.

В Сараевском районе полиция остановила пьяного водителя скутера. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Инспекторы в селе Меньшие Можары решили остановить скутер Steis для проверки документов.

За рулем был 37-летний житель деревни Максимовка, правоохранители заподозрили, что он нетрезв. Мужчина прошел освидетельствование на алкогольное опьянение, алкотестер показал 0,239 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у нарушителя нет водительского удостоверения.

Рязанцу в соответствии со ст. 12.8. ч. 3 КоАП грозит административный арест до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.