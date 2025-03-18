В «Ростехе» допустили возвращение концерна Renault в капитал «АвтоВАЗа»

Однако, по словам главы корпорации Сергея Чемезова, пока что переговоры на данную тему не идут."Да нет, почему? Это не пройденный этап. Конечно, это необходимо — возвращаться. Если они согласятся на это… Нет, пока нет никаких переговоров", — сказал Чемезов. В 2022 году Renault передал в госсобственность России в рамках символической «сделки за рубль» 67,69% акций «АвтоВАЗа» (сейчас — у ФГУП «НАМИ») и 100% завода «Рено Россия». При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АвтоВАЗе» в течение шести лет.

В «Ростехе» допустили возвращение концерна Renault в капитал «АвтоВАЗа». Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главу корпорации Сергея Чемезова.

Однако, по его словам, пока что переговоры на данную тему не идут.

«Да нет, почему? Это не пройденный этап. Конечно, это необходимо — возвращаться. Если они согласятся на это… Нет, пока нет никаких переговоров», — сказал Чемезов.

В 2022 году Renault передал в госсобственность России в рамках символической «сделки за рубль» 67,69% акций «АвтоВАЗа» (сейчас — у ФГУП «НАМИ») и 100% завода «Рено Россия». При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АвтоВАЗе» в течение шести лет.