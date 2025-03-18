Соцсети: в Рязани легковушка попала в ДТП из-за отказавших тормозов

По словам очевидцев, ДТП произошло около ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Судя по кадрам, легковушка после случившегося вылетела с дороги и врезалась в бордюр. В машине сработали подушки безопасности. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

В Рязани легковушка попала в ДТП из-за отказавших тормозов. Об этом во вторник, 18 марта, сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, ДТП произошло около ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Судя по кадрам, легковушка после случившегося вылетела с дороги и врезалась в бордюр. В машине сработали подушки безопасности.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.