Скончался российский хоккеист Федор Малыхин

Ему было 34 года. По информации канала, тело спортсмена обнаружили в его квартире. Малыхин начинал карьеру в фарм-клубе «Автомобилист» из Екатеринбурга, после чего выступал за основную команду и был ее капитаном. Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска.

Скончался российский хоккеист Федор Малыхин. Об этом пишет SHOT.

Ему было 34 года.

По информации канала, тело спортсмена обнаружили в его квартире.

Малыхин начинал карьеру в фарм-клубе «Автомобилист» из Екатеринбурга, после чего выступал за основную команду и был ее капитаном.

Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска.