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21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
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Скончался российский хоккеист Федор Малыхин
Ему было 34 года. По информации канала, тело спортсмена обнаружили в его квартире. Малыхин начинал карьеру в фарм-клубе «Автомобилист» из Екатеринбурга, после чего выступал за основную команду и был ее капитаном. Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска.

Скончался российский хоккеист Федор Малыхин. Об этом пишет SHOT.

Ему было 34 года.

По информации канала, тело спортсмена обнаружили в его квартире.

Малыхин начинал карьеру в фарм-клубе «Автомобилист» из Екатеринбурга, после чего выступал за основную команду и был ее капитаном.

Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска.