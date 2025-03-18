РСТ: турпоток из России в Абхазию за лето может вырасти на 18%

Общее число россиян может достигнуть 2,5 млн человек. Отмечается, что рост спроса начался в марте, после выборов президента республики. Также влияние оказало расширение железнодорожной перевозки в Сухум из Москвы и Питера, удобные «Ласточки» из Туапсе и Сочи, открытие сухумского аэропорта.

Турпоток из России в Абхазию за лето может вырасти на 18%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Общее число россиян может достигнуть 2,5 млн человек.

Отмечается, что рост спроса начался в марте, после выборов президента республики. Также влияние оказало расширение железнодорожной перевозки в Сухум из Москвы и Питера, удобные «Ласточки» из Туапсе и Сочи, открытие сухумского аэропорта.