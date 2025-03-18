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ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
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Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
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«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
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РСТ: турпоток из России в Абхазию за лето может вырасти на 18%
Общее число россиян может достигнуть 2,5 млн человек. Отмечается, что рост спроса начался в марте, после выборов президента республики. Также влияние оказало расширение железнодорожной перевозки в Сухум из Москвы и Питера, удобные «Ласточки» из Туапсе и Сочи, открытие сухумского аэропорта.

Турпоток из России в Абхазию за лето может вырасти на 18%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Общее число россиян может достигнуть 2,5 млн человек.

Отмечается, что рост спроса начался в марте, после выборов президента республики. Также влияние оказало расширение железнодорожной перевозки в Сухум из Москвы и Питера, удобные «Ласточки» из Туапсе и Сочи, открытие сухумского аэропорта.