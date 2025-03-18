Россиянам рассказали, когда вернется весна в ЦФО

По словам главы центра «Метео» Александра Шувалова, тепло придет уже в ближайшие дни."До конца недели мы пройдём еще холодную среду. Ночью будут морозы, а днем — несколько выше 0 °C. В четверг у нас повышение температуры. Нулевая ночью, днем — до +5…+7 °С. В пятницу — до +7…+9 °С", — рассказал синоптик. Он добавил, что снежный покров растает в пятницу, а в выходные будет уже +8…+10 °С.

Россиянам рассказали, когда вернется весна в ЦФО. Об этом пишет RT со ссылкой на главу центра «Метео» Александра Шувалова.

По его словам, тепло придет уже в ближайшие дни.

«До конца недели мы пройдём еще холодную среду. Ночью будут морозы, а днем — несколько выше 0 °C. В четверг у нас повышение температуры. Нулевая ночью, днем — до +5…+7 °С. В пятницу — до +7…+9 °С», — рассказал синоптик.

Он добавил, что снежный покров растает в пятницу, а в выходные будет уже +8…+10 °С.