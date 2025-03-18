Россиянам показали, как будет выглядеть новый кроссовер Lada
Автомобиль сняли во время тестов. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что летом 2025 года покажут новую модель — кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta. Машина может получить турбомотор на 150 л. с. и вариатор.
Россиянам показали, как будет выглядеть новый кроссовер Lada. Фото опубликовал портал Avtograd.
Автомобиль сняли во время тестов.
Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что уже летом покажут модель 2026 года — кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta.
Машина может получить турбомотор на 150 л. с. и вариатор.