Российские банки с 29 марта будут уведомлять родителей о выпуске карт детьми

Речь идет о несовершеннолетних клиентах в возрасте от 14 до 18 лет. Также кредитные организации с октября обяжут внедрить в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе.

Российские банки с 29 марта будут уведомлять родителей о выпуске карт детьми. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Речь идет о несовершеннолетних клиентах в возрасте от 14 до 18 лет.

Также кредитные организации с октября обяжут внедрить в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе.