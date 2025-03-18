Путин: против России ввели больше 28 тысяч санкций

Президент России Владимир Путин во время выступления на съезде РСПП заявил, что в отношении физических и юридических лиц РФ ввели 28 тысяч 595 санкций. «Это больше, чем все санкции против других стран», — отметил российский президент. Он добавил, что санкции против страны — не временные меры, а механизм стратегического давления на РФ. Даже если, по словам Путина, часть ограничений снимут, то конкуренты все равно не оставят попыток ограничить развитие государства.

Президент России Владимир Путин во время выступления на съезде РСПП заявил, что в отношении физических и юридических лиц РФ ввели 28 тысяч 595 санкций. Его слова во вторник, 18 марта, передали «Осторожно, новости» в своем Telegram-канале.

«Это больше, чем все санкции против других стран», — отметил российский президент.

Он добавил, что санкции против страны — не временные меры, а механизм стратегического давления на РФ. Даже если, по словам Путина, часть ограничений снимут, то конкуренты все равно не оставят попыток ограничить развитие государства.