Названо точное время телефонного разговора Путина и Трампа

Об этом пишет РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова. По его словам, президенты созвонятся 18 марта с 16:00 до 18:00.Представитель Кремля добавил, что лидеры будут говорить «столько, сколько посчитают нужным».

Названо точное время телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом пишет РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова.

По его словам, президенты созвонятся 18 марта с 16:00 до 18:00.

Представитель Кремля добавил, что лидеры будут говорить «столько, сколько посчитают нужным».