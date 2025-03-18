Названо точное время телефонного разговора Путина и Трампа
Об этом пишет РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова. По его словам, президенты созвонятся 18 марта с 16:00 до 18:00.Представитель Кремля добавил, что лидеры будут говорить «столько, сколько посчитают нужным».
Названо точное время телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом пишет РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова.
По его словам, президенты созвонятся 18 марта с 16:00 до 18:00.
Представитель Кремля добавил, что лидеры будут говорить «столько, сколько посчитают нужным».