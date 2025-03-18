На трассе в Рязанской области столкнулись два автомобиля

Отмечается, что ДТП случилось в понедельник, 17 марта, на 298-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. По предварительной информации, житель Московской области на «Киа Рио» врезался в «Сузуки».Двое пассажиров второй иномарки обращались за медпомощью. По факту ДТП проводится проверка.

На трассе в Рязанской области столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ДТП случилось в понедельник, 17 марта, на 298-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе.

По предварительной информации, житель Московской области на «Киа Рио» врезался в «Сузуки».

Двое пассажиров второй иномарки обращались за медпомощью.

По факту ДТП проводится проверка.