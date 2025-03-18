Мигрант обокрал мужчину в рязанском ТЦ

В полицию обратился 37-летний рязанец и сообщил, что из кошелька, который хранился в кармане куртки, пропало 40 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что заметил пропажу в кафе торгового центра. Мужчина сидел за столиком вместе с семьей — женой и двумя детьми, куртка с кошельком в кармане висела на спинке стула. Оперативники получили описание внешности мужчины, который на минуту присел за стол потерпевшего, чтобы завязать шнурок на ботинке. Выяснилось, что к преступлению причастен 54-летний гражданин одной из стран Закавказья. Возбуждено уголовное дело.

Мигрант обокрал мужчину в рязанском ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 37-летний рязанец и сообщил, что из кошелька, который хранился в кармане куртки, пропало 40 тысяч рублей.

Заявитель рассказал, что заметил пропажу в кафе торгового центра.

Мужчина сидел за столиком вместе с семьей — женой и двумя детьми, куртка с кошельком в кармане висела на спинке стула.

Оперативники получили описание внешности мужчины, который на минуту присел за стол потерпевшего, чтобы завязать шнурок на ботинке.

Выяснилось, что к преступлению причастен 54-летний гражданин одной из стран Закавказья.

Возбуждено уголовное дело.