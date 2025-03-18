Курсы доллара и евро резко упали

Отмечается, что европейская валюта на российском межбанковском рынке опустилась ниже 89 рублей впервые с 20 июня 2024 года. Курс евро показал отметку 88,9.Кроме того, американский доллар снизился до 81 рубля.