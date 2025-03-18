30-летний рязанец незаконно получал «чернобыльские» выплаты

Установлено, что мужчина в феврале 2024 года зарегистрировался в одном из поселков Михайловского района, который входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. В связи с этим ему назначили ежемесячную соцвыплату. Но фактически злоумышленник жил и работал в Рязани. Мужчина незаконно получил 32 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Михайловском районе 30-летний рязанец незаконно получал «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что мужчина в феврале 2024 года зарегистрировался в одном из поселков Михайловского района, который входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В связи с этим ему назначили ежемесячную соцвыплату. Но фактически злоумышленник жил и работал в Рязани.

Мужчина незаконно получил 32 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.